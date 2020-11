Bergen stenger ned: Forbud med flere enn 20 personer på offentlige arrangementer

103 nye personer har fått påvist koronasmitte i Bergen det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet i byen under pandemien.

Byrådet i Bergen innfører flere nye smitteverntiltak, gjeldende fra natt til lørdag:

Det blir forbudt med mer enn 20 personer på offentlige arrangementer. Arrangementer uten faste sitteplasser blir forbudt. Det blir gjort unntak for begravelser, hvor det er tillatt med 50 personer.

Restauranter, kantiner, kafeer, barer og lignende skal stenge senest klokken 22. Det blir skjenkestopp klokken 21.30.

Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.

Svømmehaller, idrettshaller og treningssentre, må holde stengt.

Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge under 20 år. Arrangementer som kamper og turneringer er ikke tillatt.

Bingohaller, museum og lignende tilbud blir stengt. Biblioteker blir stengt for aktivitet og opphold, men det blir åpent for innlevering og utlåning av bøker.

Butikker og kjøpesentre må sørge for at det ikke er flere i lokalet enn at det kan holdes to meter avstand.

Det blir påbud om munnbind for både passasjerer og sjåfør i taxi.

Tiltakene vil ha en varighet på litt over to uker til 23. november.

REKORD: 103 nye personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet i Bergen noensinne. Foto: Marit Hommedal / NT

Vil unngå knekk

De nye reglene vil gjelde over 400.000 innbyggere i Bergen og nabokommunene. Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden kommune.

– Nå handler det om å stoppe smittespredningen slik at vi ikke får et stort og ukontrollert utbrudd. Og ikke minst at vi ikke får en knekk i helsevesenet, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Han sier at det nye tiltaket om maks 20 personer på offentlig arrangementer for veldig mange vil bety at de ikke kan ha arrangementer.

– Det er i praksis full stopp for arrangementer i byen vår, fordi vi trenger at folk ikke møtes.

Det er koronasmitte ved totalt åtte sykehjem i Bergen. Helsebyråd Beate Husa (KrF) kommer med en sterk anbefaling til alle pårørende, og ber dem om ikke å besøke beboere på sykehjem de neste to ukene.

SKJENKESTOPP: Restauranter, kantiner, kafeer, barer og lignende skal stenge senest klokken 22. Det blir skjenkestopp klokken 21.30. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Maks fem personer i eget hjem

Torsdag kalte Bergen kommune inn til ekstraordinær pressekonferanse. De presenterte følgende smitteverntiltak:

Maksimalt tillatt å være fem personer i egne hjem. Unntak for familier med flere enn fem personer og kohorter fra barnehager og barneskoler. Tidligere var taket på maksimalt ti personer.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det. Tidligere har det vært anbefalt.

Påbud om digital undervisning for høyskoler og universiteter.

Innføre rødt nivå og hjemmeskole på videregående skoler fra mandag.

Stenge breddeidrett og fritidsaktiviteter for voksne.

Tiltakene som ble presenteret fredag, kommer altså i tillegg til tiltakene over.

– De neste ukene må vi holde oss hjemme. Begrens hvem du møter og hvor mange du møter. Nå er tiden for å ikke ta noen sjanser, sier Valhammer.

14 utesteder i Bergen har allerede varslet at de stenger dørene i én uke som følge av smittesituasjonen og konsekvensene av koronatiltakene, skriver Bergens Tidende.