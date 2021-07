Fra og med fredag, kan du ikke kjøre elsparkesykkel mellom midnatt og klokken fem på morgenen i Bergen i helgene ut juli.

Årsaken er at Bergen kommune, i samråd med politiet, legevakten og elsykkeloperatørene, ønsker å avverge flere alvorlige ulykker.

Det synes kompisene Samuel Shimana (18) og Ali Abshir (19) er for strengt.

– Hva med dem som bor utenfor byen og ikke rekker bussen? Da er det bedre at de kan ta en sparkesykkel hjem, sier Abshir.

– Jeg synes det blir litt for strengt, særlig nå under pandemien når ikke så mange skal ta bussen samtidig, stemmer Shimana i.

Abshir mener kommunen skjærer alle over en kam og påpeker at det er mange som ikke drikker alkohol.

– Det burde gå an å finne en måte å teste folk som skal kjøre, på samme måte som man gjør med bil. Det blir ikke flere ulykker dersom man tester de som har drukket, sier han.

Stenger ned på natten

Antall ulykker på elsparkesykler steg voldsomt etter gjenåpningen av de store byene i Norge.

Det var bakgrunnen for at el-sparkesykkeloperatøren Ryde, som har flest sykler i Bergen, valgte selv å stenge syklene på nattetid i helgene for fire dager siden.

Mandag ble det besluttet at samtlige operatører i byen må følge i selskapets fotspor.

– Vi ser for mange ulykker som involverer elsparkesykler. Spesielt i helgene og knyttet til rusbruk. Vi ser også barn og unge som kjører temmelig uforsvarlig og livsfarlig kjøring på motorveier og i tunneler, sier avdelingsleder Tord Honne Holgernes i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

STRAMMER INN: Bergen kommune strammer inn reglene for bruk av elsparkesykler. Nå må innbyggerne ta buss, taxi eller beina fatt på vei hjem fra byen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Nattestengingen er en del av kommunens pilotprosjekt for å teste ut reguleringer av elsparkesyklene i Bergen.

– Vi tror at nattestenging er det beste tiltaket for å minske antall ulykker og hendelser knyttet til sparkesykler. Det finnes også en del private sparkesykler, så helt sikre kan vi ikke bli, men vi tror stengingen vil ha en stor effekt på utleiesyklene, sier Holgernes.

Resultatene fra de tre siste helgene i juli med stengte elsykler på nattetid, kan ha innvirkning på en ny forskrift for bruk av elsparkesykler i høst.

Frykter flere ulykker

Politiet og legevakten har ropt varsko etter blant annet alvorlige hodeskader som følge av ulykker med elsparkesykler.

Stasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon, mener innstrammingen på nattetid kan bety forskjell på liv og død.

POSITIV TIL STENGING: Stasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon, frykter flere alvorlige ulykker dersom sparkesyklene ikke nattestenges. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Ut fra den atferden våre patruljer observerer på nattetid i helgene og ut ifra de ulykkene som har vært, så er det nok en reell frykt vi har at det kan resultere i mer alvorlige ulykker i verste fall med dødelig utgang, sier han og legger til:

– Heldigvis har ikke det skjedd, men det er derfor vi gir disse anbefalingene, for å forebygge at det skal kunne skje.

Elsparkesykkeloperatøren Ryde har så langt ikke svar på NRKs henvendelser