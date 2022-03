Bystyret i Bergen vedtok onsdag en lokal forskrift for utleie av elektriske sparkesykler. Forskriften gjelder allerede fra i dag. De viktigste punktene er:

Utleie krever nå kommunalt løyve.

Byen får fire soner med maksimalt antall utleiesparkesykler.

Utleien blir nattestengt: mellom klokken 01 og 05 på hverdager, mellom 23 og 05 i helgene.

Ansatte skal ha tariffavtale.

Selskapene som får tillatelse, får i utgangspunktet en avtaleperiode på to år.

Det skiller seg fra Trondheim og Oslo som utlyser ettårskontrakter.

Ryde: – Svært inngripende

Daglig leder i Ryde Technology Tobias Balchen, reagerer på denne forskjellen:

– Kombinasjonen av at kun tre operatører får operere og at det er toårskontrakter, synes vi er svært inngripende i konkurransen og den frie næringsretten. Men det er nå slik Bergen har valgt å gjøre det, og det forholder vi oss til. Vi kommer til å søke, sier han.

Hvilke selskap som får fortsette utleie i Bergen, er ikke avgjort.

Ryde er imidlertid det eneste av de sju selskapene som ikke har fulgt de reglene som kommunen hittil har hatt for el-sparkesykkelutleie.

Selskapet har også vært mye i blesten etter en rekke batteribranner i sine lokaler.

– Selv om vi var uenige med Bergen kommune om en del saker, håper jeg vi kan legge dette bak oss og følge normale prosedyrer. Vi samarbeider godt med brannvesen og kommune og ønsker å spille etter boken, sier Balchen.

Ryde ble valgt som én av tre aktører i Trondheim og venter nå på svar fra Oslo kommune etter tilsvarende innstrammingsprosesser i regelverket.

– Vi er trygge på at vår teknologi og våre løsninger, og at vi er blant bransjens beste. Vi ønsker et ryddig forhold til aktørene i byene vi jobber i, sier Balchen.

BRANNER: På fire måneder har det brent i batterier hos Ryde Technology fire ganger. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Begrenser antallet

Norgessjefen i Tier, Morten Askeland, ønsker imidlertid den nye forskriften velkommen:

– Vi synes det er bra at det endelig kommer på plass en lokal forskrift i Bergen, der det er mulig å stille strenge krav på ryddighet, sikkerhet og klima. Dette har vi også anbefalt til Bergen kommune. Vi gleder oss til søknadsprosessen og ønsker å vise at vi kan bli én av de tre aktørene som kan operere her.

I dag er det rundt 1100 utleiekjøretøy i sentrumsområdet i Bergen.

Fra nå av tillates i indre sentrumssone totalt 900 kjøretøy. I bygatesonen (Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nordnes og deler av Sandviken) tillates inntil 1500 kjøretøy.

Disse antallsbegrensningene kan økes i løpet av tillatelsesperioden, dersom det vurderes som forsvarlig, eller reduseres hvis det er nødvendig.

Det fastsettes foreløpig ingen antallsbegrensning i sone 3 (resten av Årstad og Bergenhus bydel) og sone 4 (resten av kommunen).

POSITIV: Norgessjefen i elsparkesykkelutleieren Tier, Morten Askeland, ønsker den nye forskriften velkommen. Foto: Espen Solli / Espen Solli