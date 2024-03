Bergen skal busette 1000 flyktningar i 2023

Staten har bedt Bergen busette 1200 flyktningar i 2023, men fleirtalet i bystyret ser berre høve for å ta imot 1000 personar i år.

Opposisjonspartia meinte at kommunen burde greie 1200 slik Integrerings- og mangfaldsdirektoratet har bedt om, men blei nedstemt.

– For første gang på ein heil årrekke, har vi no eit byråd og bystyrefleirtal som ikkje øsnker å ta imot det IMDi ber oss om. Dette er nok eit skifte mot ein kaldare by, meiner Rune Bakervik (Ap).

Byrådspartiet Frp foreslo å berre ta imot 500 flyktningar.