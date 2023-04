Bergen nest best på bustadbygging i storkommunekåring

Bergen kommune kjem på andreplass i storkommunekåringa som rangerer kor gode dei 20 største kommunane er til å fremja bustadbygging. Det viser ei undersøking utvikla for Norske Boligbyggelag (NBBL) av Samfunnsøkonomisk Analyse.

I undersøkinga rangerer NBBL i kva grad kommunane sørgar for at det kan byggast nok bustader og rett bustader, i tillegg til at tidsbruk og gebyr er på eit fornuftig nivå. Aller best vart Sandefjord, som i snitt brukar 129 dagar på kommunal behandling av reguleringsplanar. Til samanlikning brukar Bergen 480 dagar.

– Kommunar som lukkast i kåringa, bidreg til å halda bustadbygginga oppe og bustadprisane nede, seier Bård Folke Fredriksen i NBBL.