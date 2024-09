Bergen langt bak på sykkelby-kåring

Stavanger er den beste sykkelbyen i Noreg. Det kjem fram i ei undersøking frå Syklistforeningen. Det er same plassering som byen hadde i 2022. Samstundes som Stavanger er på topp, må me til plass 33 av 59 for å finna Bergen. Det er opp frå 39. plass i 2022, men dei som syklar er ikkje nøgde.

– Me ligg langt bak dei andre storbyane. Syklistar i Bergen er generelt ikkje nøgde, seier Reidar Thorstensen, leiar av Syklistenes landsforening, Bergen og omegn, til BT.

Han kallar sykling i Bergen sentrum «eit salig kaos».