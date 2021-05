Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skulle ønsker jeg hadde med gode nyheter til alle, men situasjonen i Bergen tillater dessverre ikke det, slik åpnet byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) mandagens pressekonferanse.

Valhammer understrekte at smittesituasjonen i Bergen ikke er bra. Bergen sitt smittepress har lenge vært under landsgjennomsnittet, men ligger nå over.

– Vi er ikke der vi håpet på å være, derfor må vi fremdeles ha strenge tiltak i Bergen.

Se pressekonferansen under.

SE PRESSEKONFERANSEN: Byrådet i Bergen orienterer om smittesituasjonen og videre tiltak i kommunen. Du trenger javascript for å se video. SE PRESSEKONFERANSEN: Byrådet i Bergen orienterer om smittesituasjonen og videre tiltak i kommunen.

Disse tiltakene gjelder i Bergen kommune Ekspandér faktaboks Tiltakene gjelder til og med 12. mai. Begrensning av private sammenkomster til 2 personer utover egen husstand. Det tillates likevel at en husholdning som består av 1 eller 2 personer kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører én annen husholdning. Inntil 10 personer totalt kan være samlet forutsatt at 1 meters avstandskravet kan overholdes.

Svømmehaller holdes stengt, med unntak av skolesvømming, organiserte idrettsaktiviteter, trening for toppidrett, behandling og rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bowling, lekeland og tilsvarende steder med aktiviteter for barn og unge holdes stengt.

Alle innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser kan kun ha ti personer til stede. Dette gjelder også kulturarrangementer for utøvere under 20 år

Plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Rødt nivå på skoler og barnehager hvor det er pågående utbrudd.

Lettelser for de yngste

Byrådslederen forteller at andelen smittede barn i alderen 13–19 år har gått ned de siste to ukene.

Kommunen åpner derfor opp for innendørs idrettsaktivitet for dem under 20 år fra og med i morgen, tirsdag.

Det åpnes også for skolesvømming og svømming for toppidrettsutøvere. Det blir fremdeles ikke lov med innendørs idrettsarrangementer.

– Dette er et lite lysglimt i en relativt grå horisont. Vi står litt på kanten av noe. Enten går dette bedre, eller så gjør det ikke det. Vi vet alle hva det betyr, og dit ønsker vi ikke å komme, sier Valhammer.

Bergen kommune har hatt lokale tiltak fra natt til 20. april. Tiltakene de siste to ukene har vært målrettet mot barn og unge, der smitteandelen har vært høyest.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) kom med en skjennepreken under dagens pressekonferanse.

– De store festene vi har sett i helgen er ikke greit. Det er både uansvarlig og sterkt kritikkverdig. Å være så mange på samme sted kan føre til stor smittespredning. Hvis noen som er smittet er med på disse festene kan det føre til et smittesporingsmareritt.

Husa la også til at kommunen får meldinger om folk som nekter å gå i karantene og isolasjon. Hun påpeker at brudd på karantene- eller isolasjonsregler er straffbart og kan bøtelegges.

Tiltakene som vedtas i dag gjelder fra og med tirsdag 4. mai til onsdag 12. mai.

FREMDELES TILTAK: Byrådsleder Roger Valhammer sier det fremdeles blir lokale tiltak i Bergen kommune. Foto: Marit Hommedal / NTB

Fremdeles mye smitte blant unge

Smittetallene er fremdeles høye blant unge. Fra de lokale tiltakene ble innført og frem til og i dag er 330 personer bekreftet smittet av covid-19 i kommunen. 91 av dem er i alderen 20–29 år.

Det vil si at mer enn hver fjerde koronasmittet i kommunen de siste ukene er mellom 20 og 29 år.

I aldersgruppen 13–19 år har 53 personer fått påvist smitte siden de lokale tiltakene ble innført.

I helgen har det vært en del festing rundt om i landet. Dette gjaldt også i Bergen, hvor store folkemengder samlet seg i Nygårdsparken. Søndag brukte entreprenøren over fire timer på å rydde søppel etter helgens festligheter.

Det var også utefester i Skjoldabukta, Kollevågen og Sandviksbodene.

Byrådslederen sa under pressekonferansen at smitterisikoen med å treffe mange ute må ikke undervurderes.

– Det går ikke å ha tusen personer samtidig i Nygårdsparken, slik vi har sett i helgen.

MYE FOLK: Slik så det ut i Nygårdsparken i Bergen sentrum fredag ettermiddag. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Natt til lørdag 1. mai ble to personer anmeldt for å ha brutt den lokale koronaforskriften. De to ble anmeldt for å arrangere en fest med 12 personer i en leilighet i Møllendal-området i Bergen.

– De var for mange samlet i leiligheten. Arrangørene, som er de to som bor på adressen, blir derfor anmeldt, sier politioverbetjent Sissel Becker.

Koronasmittet på fest i nabokommune

Unge bergensere har også festet i nabokommunen Bjørnafjorden. På en fest i Os skal det ha vært minst 65 personer til stede. Det var Os og Fusaposten som først meldte om festen.

Festen skal ha vært på en privat adresse.

En av deltakerne på festen kom fra en videregående skole i Bergen, og har fått påvist covid-19.

Den smittede kommer fra en skole hvor det har vært smitteutbrudd, sier kommuneoverlege i Bjørnafjorden, Klaus Melf.

– Smitteveien er fra ungdomsmiljøet i Bergen. 50 festdeltakere og deres nærkontakter har blitt satt i karantene.

Kommunen vet ikke hvor mange av deltakerne som kom fra Bergen, men fire forskjellige videregående skoler har blitt nevnt.

– Vi har fortsatt noen navn som vi ennå ikke har kommet i kontakt med, så vi jobber på spreng. Vi gjetter at det gjenstår 10–12 stykker som vi ikke har snakket med, sier Melf.