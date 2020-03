Torsdag kveld kom meldingen om det første tilfellet av koronasmitte hos en sykehjemsbeboer i Bergen.

Pasienten bor på et kommunalt sykehjem, der vedkommende nå får hjelp. I tillegg er tre ansatte bekreftet smittet.

Tallet på ansatte i karantene, både på kommunale og private sykehjem, er nå 452. Av disse er 125 sykepleiere.

– Dette er veldig alvorlig. Situasjonen for sykehjemmene i Bergen er krevende, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

KREVENDE: Helsebyråd i Bergen, Beate Husa, sier situasjonen for sykehjemmene i kommunen er krevende. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Etablerer avdeling for smittede

I Norge er syv personer så langt døde av koronaviruset. Gjennomsnittsalderen for de fem første døde er 89 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Tre av de døde er sykehjemsbeboere. Bergen kommune etablerer nå en egen avdeling for koronasyke eldre på Fyllingsdalen sykehjem.

Avdelingen vil ha 16 plasser, og får en sentral rolle i kommunens behandlingstilbud for de eldre.

– Dette er en egen avdeling for smittede personer som er utskrivingsklare fra sykehus. Tilbudet er for dem som ikke er klare for å flytte hjem, sier Husa.

Eldre som legges inn her, må oppfylle vilkårene til en korttidsplass på sykehjem. Personer som er nærkontakter til smittede kan også få plass dersom de oppfyller vilkårene.

To innlagte

Torsdag kveld får NRK opplyst at det ligger to eldre på korona-avdelingen i Fyllingsdalen.

Den ene er bekreftet smittet. Den andre er i karantene fordi vedkommende har vært i kontakt med en smittet.

Begge bor til vanlig hjemme og får oppfølging av kommunens hjemmehjelpstjeneste.

Også kommunens hjemmetjeneste er hardt rammet. Seks ansatte er så langt bekreftet smittet av viruset. I tillegg er 142 personer i hjemmetjenesten i karantene.

TO INNLAGTE: Torsdag kveld får NRK opplyst at det ligger to eldre på korona-avdelingen i Fyllingsdalen. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Tar grep for å sikre bemanning

Nå skal kommunen koordinere alle dem med helsefaglig kompetanse som har meldt seg frivillig.

En nyetablert tjeneste koordinerer arbeidet og skal fordele personene der det er behov.

Kommunen har mer enn 500 ansatte med helsefaglig kompetanse kan omdisponeres. I tillegg har 200 eksterne med helsefaglig kompetanse meldt seg frivillig på under ett døgn.

– Det er veldig gledelig. Vi tror vi skal klare å gi gode tjenester til våre beboere.

Ifølge Husa er det de frivillige som skal være med å sørge for at kommunen fremdeles vil kunne tilby helsetjenester til innbyggerne.

– Vi gjør alt vi kan for å ha nok folk til å tilby tjenestene våre. Det tror vi at vi skal klare, fordi vi har klart å rekruttere mange som ikke er en del av vår stab i utgangspunktet.

Helsebyråden sier kommunen har stort fokus på smittevern ved sykehjemmene.

– Det har vi hatt fra dag én. Det er nok noe av grunnen til at det tok så lang tid før vi fikk vårt første tilfelle.