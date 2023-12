Bergen kommune er årets frivillighetskommune

På Frivillighetens dag 5.desember ble de nasjonale frivillighetsprisene delt ut.

Prisen for årets frivillighetskommune har blitt delt ut siden 2016, og i år var det Bergen kommune som stakk av med seieren.

– Frivilligheten gjør en uvurderlig innsats. Vi er en foregangsby for frivilligheten og vi er veldig taknemlige for å bli annerkjent for det, sa Reidar Digranes, Byråd for næring, kultur og idrett i Bergen, da tildelingen ble kjent.