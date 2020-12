Helsebyråd Beate Husa, kommunaldirektør Kjell Wolff og leger fra kommuneoverlegen og legevakten møter pressen klokken 12.

Det er full bemanningskrise ved kommuneoverlegens kontor i Bergen etter at de siste to ansatte ved kontoret har sagt opp stillingene sine.

Dette kom delvis som en konsekvens av at avtroppende smittervernoverlege Karina Koller Løland i slutten av november valgte å si opp sin stilling.

Situasjonen har ført til en kritisk lav bemanning ved kontoret der etatsdirektør Brita Øygard har fungert både som midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege.

Mandag melder kommunen at Øygard har permisjon i én uke. Hun vil derfor ikke stille på pressebriefen i dag.

I et automatisk svar til NRK skriver Øygard følgende:

«Hei - og takk for at du tar kontakt. Denne uken, uke 50/2020, har jeg velferdspermisjon etter krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv. Endelig ser vi en vei ut av pandemien.»

Tre av fire sykepleiere sluttet

I løpet av det siste året har tre av fire sykepleiere ved kommuens legevakt og øyeblikkelig døgnehet (ØHD) sluttet, ifølge BT.

Dette kommer fram i et offentlig svar fra helsebyråd Beate Husa på spørsmål fra Høyre-politiker Hilde Onarheim.

Før helgen gikk tolv tidligere overleger ut mot helseledelsen og det flere mener har vært dårlig ledelese i etat for helsetjenester.

Fylkeslege Helga Arianson har varslet at fylkesmannen ikke utelukker tilsyn dersom kommunen ikke klarer å rydde opp i bemanningssituasjonen.

Fredag sa helsebyråd Beate Husa til NRK at hun har kjent til problemene i etaten siden hun ble byråd i fjor.