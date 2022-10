Bergen har bedt regjeringen om flere flyktninger i en årrekke. Nå klarer ikke kommunen bosette dem

– Må vi bygge en landsby, så bygger vi en landsby!

Det sa avtroppende byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), i mars.

Krigen i Ukraina hadde herjet i to uker, og de første flyktningene begynte å komme til Norge.

Målet byrådet i Bergen satt seg, og som bystyret vedtok, var å bosette 1000 flyktninger raskt i løpet av 2022.

Et halvår senere innrømmer inkluderingsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) at Bergen ikke kommer til å nå det målet.

– Vi har gjort alt vi kan for å komme opp i den kapasiteten, men dessverre ser det ut som det blir veldig vanskelig å nå.

Ifølge henne er det rundt 600 ukrainere i Bergen som venter på bolig, men det er ikke sikkert at samtlige blir bosatt her.

– Det overrasker litt, for Bergen burde ha gode forutsetninger for å få dette til, sier generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

IKKE I MÅL: Byråd Katrine Nødtvedt konstaterer at Bergen ikke har klart å bosette halvparten av de 1000 flyktningene byrådet lovet i løpet av 2022. Foto: NRK

Under halvveis til målet

Dette er ikke første gang et Arbeiderparti-styrt byråd i Bergen har bedt om flere flyktninger enn de har blitt tildelt.

Under Solberg-regjeringen ga de beskjed om at Høyre-regjeringen ikke gjorde nok for mennesker på flukt.

For eksempel da Moria-leiren i Hellas brant høsten 2020.

Det samme signalet sendte Bergen etter at Russland invaderte Ukraina i februar i år.

Men når det nå er drøye to måneder igjen av året, er de ikke engang halvveis til sitt eget mål. Bergen har i 2022 klart å bosette 480 flyktninger i kommunen, inkludert 376 ukrainere.

– Vi har stått på helt siden dag én for å gjøre vårt aller beste for å møte de flyktningene som kommer til Bergen på en best mulig måte, svarer Nødtvedt.

Det reagerer innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth, på:

– Tidligere har venstresiden i Bergen kritisert oss for å ikke gjøre nok under tidligere flyktningkriser. Det er en kritikk som faller på steingrunn, da Høyre gjorde mye for å hjelpe mennesker på flukt i 2015, skriver hun i en SMS og legger til:

– Nå er det på tide venstresiden i Bergen gjør mer selv for å raskt gi flyktninger tak over hodet og en så normal hverdag som mulig.

BER BERGEN VOKTE SEG: – Kommuner som Bergen må ikke bli en propp i systemet, skriver Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth, Foto: Kasper Holgersen

Bergen bak i rekken

Bergen lå dårlig an allerede i mai. To og en halv måneder ut i krigen var kun én ukrainsk familie blitt bosatt i kommunen.

Nå har Bergen dårligst måloppnåelse av de fem største byene i landet.

Oslo er klart best. Byen har et mål om å bosette 2000 i år, og har fram til 24. oktober bosatt 1537 (77 prosent), inkludert 1308 fra Ukraina.

Tilsvarende tall for de andre:

Stavanger: 740 (mål) / 496 bosatte flyktninger (67 prosent av målet) / 449 bosatte ukrainere

Trondheim: 740 / 464 (63 prosent av målet) / 345

Tromsø: 550 / 309 (56 prosent av målet) / 266

Bergen: 1000 / 480 (48 prosent av målet) / 376

Hittil i år har Norge til sammen bosatt 19.962 flyktninger fra Ukraina (med kollektiv beskyttelse) og 3429 fra andre land (uten kollektiv beskyttelse), i sum 23.391 flyktninger.

Det viser oppdaterte tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

PÅ HOTELL I UKESVIS: Yevheniia Pozdnikhorenko og sin familie på fire, bodde rundt to måneder på et hotellrom i Bergen før de ble bosatt. Hun var én av mange som sto i kø allerede i mai. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Småkommuner huser brorparten

Bergen med sine rundt 290.000 innbyggere utgjør nesten halvparten av fylkets befolkning. Men kommunen har bare bosatt rundt en femdel av fylkets nye flyktninger.

Andre, langt mindre kommuner har altså bosatt det store flertallet av fylkets nyankomne flyktninger. Brorparten er ukrainske (tall i parentes):

Alver kommune med under 30 000 innbyggere, har bosatt 178 (160)

Bjørnafjorden kommune med under 25 000 innbyggere, har bosatt 160 (147)

Kinn kommune med 17 000 innbyggere, har bosatt 143 (124)

Ullensvang kommune med 3370 innbyggere, har bosatt 171 (138)

Øygarden kommune med 4700 innbyggere, har bosatt 143 (126)

Ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug fra Arbeiderpartiet, synes kontrasten til Bergen er merkelig.

– Det er krig og vi må brette opp ermene så godt vi kan. Vi får være litt stolte over å ha klart det, og så bør Bergen og andre kommuner ta imot flere, mener han.

– Kom en tur til oss og lær hvordan vi organiserer flyktningarbeidet.

Det er ordfører i Kinn, Ola Teigen (Ap), sitt klare råd til Bergen.

– Hvorfor ligger Bergen bak?

– Det er vanskelig å gi et entydig svar på. Det har vært utfordringer vi ikke forutså, sier Nødtvedt til NRK.

Hun lister opp tolkemangel, komplekse saker, barnefamilier som krever en spesiell type bolig, samt at noen ukrainere har valgt å reise hjem igjen, som en del av årsaksbildet.

– BØR TA IMOT FLERE: Ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug fra Arbeiderpartiet, synes det er rart at kontrasten mellom Ullensvang og Bergen er så stor. Foto: Tale Hauso / NRK

Vet ikke når målet vil nås

Tirsdag redegjorde Støre for flyktningsituasjonen.

Til Stortinget fortalte statsministeren at det har kommet rundt 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år, og regjeringen forventer 10.000 til i år. Til neste år anslår regjeringen at det vil komme 30.000 nye.

– Vi vil gjerne lære fra andre kommuner men også evaluere vår egen innsats. Det vil forhåpentligvis gi oss noen læringspunkter til neste situasjon med ankomst av mange flyktninger, sier byråd Nødtvedt i Bergen.

– Når kan dere oppfylle målet om 1000 ukrainske flyktninger?

– Det blir vanskelig å si.