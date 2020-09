Bergen Frp ekskluderer to av tre bystyremedlemmar – tidlegare varaordførar kasta ut

MAKTPAR: Leiar Christoffer Thomsen i Bergen Frp brukte si dobbelstemme for å sikra at sambuar Marte Monstad blei ny gruppeleiar for FrP i bystyret. I desember i fjor blei lokallaget lagt ned og lagt inn under fylkeslaget i Vestland FrP.

Foto: Ingvild Ulset / NRK