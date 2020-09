Bergen får skryt av FHI for koronatiltakene som flere nå kopierer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Byrådet i Bergen har varslet at de tirsdag vil komme med ny informasjon om de lokale smitteverntiltakene i byen.

Klokken 14.00 holder kommunen pressekonferanse.

Bergen kan nå se tilbake på tre uker med smittetiltak, som nå kopieres flere steder i landet. Blant annet skal Oslo og kommunene rundt innføre ulike versjoner av tiltakene Bergen var først ute med.

Også i nabokommunene til Bergen er det innført lignende tiltak etter hvert som det har dukket opp flere lokale smitteutbrudd.

Byen mellom de syv fjell får nå skryt fra FHI for måten de har håndtert smitteutbruddet på.

Først ut med drastiske tiltak

For koronasmitten slo hardt ut i landets nest største by tidlig i september. For tre uker siden innførte Bergen en rekke lokale tiltak for å slå ned en dramatisk smittesituasjon i byen.

Byrådet ba om en tidagers dugnad, hvor følgende tiltak ble iverksatt:

Antall personer i private samlinger ble redusert fra 20 til 10.

Offentlige arrangementer fikk et makstall på 50.

Det ble stilt krav til at offentlige utesteder, restauranter og barer skulle føre liste over de besøkende.

Det kom anbefaling om munnbind på kollektivtransport der enmetersregelen ikke kan overholdes.

Alle i Bergen kommune som kunne ha hjemmekontor, ble oppfordret til å ha det.

De lokale smittevernrådene ble justert mandag for én uke siden.

Da ble det igjen åpnet for 200 deltakere på offentlige arrangementer, i tråd med den nasjonale forskriften.

MUNNBIND: Byrådet i Bergen anbefalte munnbind på kollektivtransport, hvor enmetersregelen ikke kan overholdes 8. september. Unni Flølo var en av dem som tok byrådet på ordet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Ikke sprik

Avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) mener at Bergen kommune har gjort en «kjempeinnsats» for å slå ned det lokale smitteutbruddet.

– Bergen har gjort gode vurderinger og håndtert smitteutbruddet på en god måte.

Vold mener at det er viktig at de lokale tiltakene som innføres er målrettet og tilpasset der smittesituasjonene er, slik at de treffer miljøet, arrangementet eller aldersgruppen, der smitten er.

– Vi har støttet dem i rådene som ble gitt. Kommunen er tettest på situasjonen og er de som beslutter lokale tiltak. FHI gir støtte ved behov. Det har ikke vært sprik i anbefalingene som ble gitt og tiltakene som ble innført, sier Vold.