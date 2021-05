Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter kommunen i en pressemelding søndag.

Klokken 12 søndag ble det også kjent at det bare er én ny koronasmittet i Bergen siden i går. Det er det laveste tallet siden første nyttårsdag, ifølge Bergensavisen.

De to siste dagene har smittetallet vært tre og seks.

MYE FOLK: Det var bilder som dette som førte til at byrådet i Bergen fryktet en koronasmell etter 17. mai-feiringen. Den fryktede smitteøkningen har det heldigvis ikke blitt noe av. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Fryktet koronasmell etter 17. mai

Den lokale smittevernforskriften ble innført på grunn av høyt smittepress i Bergen 20. april, ble justert 3. og 12. mai og går ut søndag 30. mai, skriver kommunen i pressemeldingen.

Kommunen fryktet at smittetallene skulle gjøre et kraftig hopp etter 17. mai-feiringen, da veldig mange bergensere var ute i gatene og feiret nasjonaldagen.

– Det er med blandede følelser vi ser på bildene fra 17. mai, sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

De lave smittetallene de siste dagene og ukene gjør at byrådet mener det ikke er nødvendig å forlenge den lokale forskriften.

Kan ha flere på besøk

Det betyr blant annet at forbud mot fem personer på besøk opphører og at innendørs treningskamper, kamper og cuper for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, opplyser kommunen.

– Vi må leve med pandemien en god stund til, men fra og med i morgen kan vi ta et lite steg mot en litt mer normal hverdag. Nå er det viktig at alle følger de nasjonale reglene. Vi skal holde smittetallene nede, få vaksinetallene opp, og så skal vi ta Bergen tilbake igjen, sier byrådsleder Roger Valhammer i pressemeldingen.

Regjeringen har laget en egen oversikt over hvilke nasjonale regler som gjelder nå.

Reglene betyr fortsatt at man skal holde en meters avstand, med noen unntak, og at man ikke skal ha flere enn ti gjester.

Det er også en oppfordring om å møtes utendørs.

– Fortsatt en pandemi

Byråd for helse, eldre og frivillighet i Bergen, Beate Husa, minner bergenserne på at vi fortsatt har en pandemi.

– Jeg er lettet over at smittesituasjonen i Bergen nå er slik at vi kan gå over til nasjonale tiltak. De viktigste smittevernreglene gjelder fortsatt for alle: hold meteren, reduser sosial kontakt og husk test ved mistanke om smitte, sier Beate Husa i kommunens pressemelding.

TESTING PÅ FESTPLASSEN: Denne teststasjonen i sentrum har vært sentral i kommunens arbeid for å holde oversikt over koronasmitten. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas