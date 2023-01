Bergen-Arna ope igjen

Togstrekninga Bergen-Arna er open igjen for trafikk, melder Bane Nor ved 09.15-tida. Tidlegare torsdag har strekninga vore stengd på grunn av straumproblem. Eit tog som skulle til Oslo som stod fast på Arna stasjon får no køyra vidare. Også eit lokaltog var råka. Både Vy og Bane Nor skriv at ein framleis må rekna med forseinkingar og innstillingar.