– Staten har skjerpa reglane for turistskip og ferjar i norske verdsarvfjordar, med krav om nullutslepp frå 2026 for skip under 10.000 bruttotonn, og frå 2032 for større skip.

– Reglane er ein del av ein plan for berekraftig turisme og skal bidra til teknologiutvikling og lågare utslepp.

– Regjeringa har tidlegare blitt kritisert for å somle med å legge fram reglane.

– Det nye regelverket har vore gjenstand for sterke interessemotsetningar, og fleire cruisedestinasjonar har uttrykt bekymring for at strenge krav kan true deira livs- og næringsgrunnlag.

– Staten vil finansiere eit landstraumanlegg i Flåm, og rutebåtane til Vestland fylkeskommune får unntak frå nullutsleppskravet inntil vidare.

– Dei nye reglane bygger på eit forslag frå Sjøfartsdirektoratet, som meiner at dei gir best balanse mellom omsynet til nullutslepp og framleis cruisetrafikk i verdsarvfjordane.



