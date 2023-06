Ber Voss ta imot 170 ukrainske flyktningar

Voss har fått spørsmål om å ta imot 170 ukrainske flyktningar. Dei har allereie vedteke å ta imot 140, men no vil Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) at dei oppjusterer talet. Det skriv Avisa Hordaland. – Det vert krevjande, men det er ein innsats vi må gjere for fellesskapet, sa rådmann Arild M. Steine i eit heradsstyremøte nyleg.