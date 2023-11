Ber Sunnfjord kommune grunngje erstatningsgrunnlag

Dei som er utsette for overgrep etter at kommunen har svikta bør få meir i erstatning, det seier gruppeleiar Åsmund Berthelsen i Sunnfjord SV. Partiet vil no ta opp saka i kommunestyret.

Bakgrunnen er Stine Reksten frå Førde som meiner 250.000 kroner i erstatning er for lite, etter å ha blitt utsett for ein serieovergripar som tenåring. Korkje politiet eller barnevernet greip inn.

Berthelsen ber no administrasjonen i kommunen fortelje om grunnlaget for at dei kom fram til erstatninga.