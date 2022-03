NRK skrev tirsdag om norskregistrerte skip som er involvert i eksporten av olje fra russiske havner.

Greenpeace Norge mener norske rederier dermed bidrar til å sponse Putins krig.

EUs sanksjonspakker mot Russland påvirker ikke olje- og gassleveransene. Russland har derfor fortsatt leveransen av olje og gass til Europa.

EU-kommisjonen jobber med å lage en detaljert plan for utfasing av gass, olje og kull fra Russland. Den skal etter planen legges fram i mai.

Henvender seg til Zelenskyj

Onsdag gikk miljøorganisasjonen Greenpeace ut på Twitter, og ba statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om å boikotte russisk olje.

Samme dag talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, direkte til Stortinget.

Der ba han norske bedrifter stanse sin omgang med Russland:

– Det er viktig at norske selskaper ikke hjelper Putins krigsmaskin, som allerede har drept flere tusen av våre borgere og ødelagt flere titalles byer.

Tirsdag talte også presidenten til danske Folketinget. Der ba han Europa om å si nei til russisk olje.

Han omtales i tweeten til den norske miljøorganisasjonen, som er delt videre av Greenpeace international med rundt 2 millioner følgere.

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Greenpeace internasjonalt har delt denne twittermeldingen, hvor Ukrainas president gjøres oppmerksom på at norske rederier frakter russisk olje. Foto: Twitter

Regjeringen uttalte tirsdag at de ikke ønsker at rederiene griper inn og innfører egne sanksjoner.

– Regjeringen ønsker ikke at næringslivet eller private aktører i tillegg skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter, sa fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Han sier at sanksjonene regjeringen allerede har innført er strenge og svært omfattende.

– Sjokkerende

Disse uttalelsene får stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen og tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å reagere.

– Det er sjokkerende at Skjæran sier at regjeringen ikke vil at bedrifter skal begrense handelen med Russland ut over det sanksjonene tilsier, sier han.

Elvestuen sier det er på tvers av det mange bedrifter nå gjør, og nevner Coca-Cola, Maersk og Starbucks. Bedriftene har avsluttet sin aktivitet i Russland, som følge av krigen i Ukraina.

– Vi må forvente at norske bedrifter går lenger, og avslutter sin aktivitet med Russland, så raskt det lar seg gjøre. Det må også gjelde for Rederiforbundets medlemmer, sier Elvestuen.

– Er ikke dette et stort ansvar å legge på de norske bedriftene?

– Det pågår en krig i Ukraina hvor de sloss desperat for sin frihet. Da må vi alle støtte opp under den kampen Ukraina står i. Det innebærer at vi så raskt som mulig må stoppe strømmen av penger og andre verdier til Russland.

SJOKKERT: Regjeringen uttalelser om norske skip som frakter russisk olje får stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å reagere. Foto: Stian Lysberg Solum

Elvestuen har nå sendt inn spørsmål til statsministeren om regjeringens holdning.

– Jeg lurer på om dette faktisk er regjeringens politikk. Mener de virkelig at bedrifter ikke skal gå lenger enn de fastsatte sanksjonene? At det som ikke er sanksjonert, er greit å gjøre? Sånn kan det ikke være. Vi er i en krigssituasjon.

Dagens Næringsliv har også sett nærmere på det bergenske rederiet Viken Shipping AS, som NRK omtalte på tirsdag.

Avisen skrev onsdag at det russiske selskapet Litasco har tre av rederiet sine skip på langtidskontrakter.

Sveits-baserte Litasco er det heleide tradingselskapet til det russiske oljeselskapet Lukoil. Selskapet er eid av oligarken Vagit Alekperov. Ingen av dem står på Vesten sine sanksjonslister, ifølge avisen.

Greenpeace: – Enormt umoralsk

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener nå at Norge må handle. Han trekker frem talen til Ukrainas president, som ble mottatt med stående applaus på Stortinget.

– De trenger ikke applaus, de trenger handling. Inntil Stortinget og regjeringen gjør det som ukrainerne har bedt om en rekke ganger, altså innfører sterke sanksjoner, er det tafatt og enormt umoralsk fra Norge sin side.

– Mens vi venter på EU er det ingen grunn til at Norge ikke skal gå unilateralt frem og stille krav til hva som gjelder for norske rederier, legger han til.

Elvestuen er enig at Norge må gå foran.

– Vi skal klappe for det motet og lederskapet Ukraina og Zelenskyj utviser. Samtidig må regjeringen legge press på norske rederier. Vi må også være en pådriver inn mot EU for at det gjennomføres tiltak for at all kjøp av russisk olje og gass stoppes.