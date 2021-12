Ber om regional forskrift

Statsforvalteren i Vestland fylkeskommune ber regjeringen forskriftsfeste regionale tiltak for tolv kommuner i foretaksområdet til Helse Bergen. Statsforvalteren vil blant annet at ha påbud om munnbind og avgrensninger i antall deltakere på private arrangementer, skriver de i en pressemelding.

Det blir anbefalt følgende tiltak:

• Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs, i det offentlige rom eller på kollektivtransport

• Påbud om at arbeidsgiver sørger for at ansatte i størst mulig grad kan utføre arbeid uten økt risiko for smitte på arbeidsplassen, eller ved reiser til og fra jobben

• Avgrensinger i antall deltakere på private arrangement

• Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering

• Plikt til karantene frem til negativt prøvesvar på første test foreligger (går bort fra anbefaling). Gjelder også for barn i skolealder som er hustandssmedlemmer til personer med påvist smitte, uavhengig av vaksinasjonsstatus