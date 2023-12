Ber om innspel til verna skog

Grunneigarar og Statsforvaltaren i Vestland har blitt einige om frivillig skogvern av eit område på 4475 dekar ved Gyttavatnet i Fjaler kommune.

– No ønskjer me innspel om brukarinteresser for området, seier Maria Knagenhjelm ved Statsforvaltaren i Vestland.

Ho seier det er eit område rikt på artar og naturtypar som er viktige å verne.