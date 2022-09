Line Midtun sitter i bilen med nok en leveranse. Denne gangen er det en pose med babyklær og en rosa skolesekk.

Hun er styreleder i Familiestøtten Bergen. En organisasjon som består av rundt 80 frivillige som leverer alt fra mat til klær, til familier i en økonomisk krise.

Og de familiene blir stadig flere.

De siste tre ukene har trøkket doblet seg for organisasjonen. Fra rundt ti forespørsler i uken har de nå rundt 20.

MYE KJØRING: De frivillige bruker rundt 20–30 timer i uken på å kjøre ut leveranser til trengende familier. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Anonyme leveranser

Mange som lenge har klart å få hverdagen til å gå rundt, klarer det ikke lenger. Begrunnelsen er blant annet økte priser på både mat, strøm og drivstoff.

Midtun forteller at de frivillige bruker mellom 20 og 30 timer i uken bare på å kjøre ut leveranser.

Alle familiene de hjelper, får være anonyme.

– Det er ikke alltid kjekt at andre ser. Noen vil skjerme barna sine for den økonomiske situasjonen de er i, og det viser vi forståelse for.

MANGE VIL SKJERME BARNA: Flere foreldre som sliter sier de ønsker å skjerme barna sine for den økonomiske situasjonen de er i. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Familier tar kontakt for første gang

Tilbake på lageret ser HR-ansvarlig Jenny Wiik etter en ytterdress til små barn.

Hun forteller at mange av familiene sliter på grunn av lavt lønnsnivå.

– I hovedsak hjelper vi folk som ikke allerede får sosialstønad eller bostøtte.

Midtun legger til at flere ber om hjelp for første gang.

– Mange sier at de har brukt opp alle sparepengene. At de tidligere akkurat har klart seg, men at det ikke går lenger.

LETER ETTER RIKTIGE KLÆR: Det tar tid å lete frem akkurat det familiene trenger. Foto: Valentina Baisotti / NRK

På det som føles som en sommerdag i september, finner de frem ulltøy til barn.

Tidligere tok de fleste familier kontakt da krisen oppstod, men det har endret seg.

– Nå er folk gjerne litt forut. De ser at de ikke kommer til å ha råd de neste ukene, og spør om vi kan hjelpe dem nå.

Ekspertgruppe skal se på tiltak

– Det tyder på at det er ganske mange familier som til vanlig har ganske små marginer. Det skal ikke så mye endringer til for at de ikke lenger får pengene til å strekke til, sier Tormod Bøe, som er professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Bøe er en del av regjeringens nyoppnevnte ekspertgruppe for barn i fattige familier.

– Det at vi har den økonomiske situasjonen vi har nå, aktualiserer temaet veldig.

Ekspertgruppe for barn i fattige familier Ekspandér faktaboks Regjeringen oppnevnte i augsut 2022 et utvalg som skal undersøke hva staten kan gjøre for barn som vokser opp i fattigdom.

Utvalget skal bruke ett år på å komme fram til forslag som skal forbedre levekårene til barn som vokser opp i fattigdom.

De nyeste tallene fra SSB viser at i 2020 tilhørte 115.000 barn en husholdning med vedvarende lav inntekt.

Ekspertgruppen består av åtte medlemmer og skal ledes av økonomiprofessor Mari Rege. Kilder: Regjeringen og NTB.

PROFESSOR OG SENIORFORSKER: Tormod Bøe er både professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Norce. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– På en måte haster det, men samtidig må det ikke haste mer enn at vi klarer å utvikle gode og presise tiltak som gir den hjelpen familiene trenger.

Midtun i Familiestøtten tenker allerede på hvordan situasjonen vil utvikle seg frem mot jul.

– I desember kan vi ha over 100 familier i uken, så vi er spente på hvordan julen blir i år.