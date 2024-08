Ber om hjelp frå trafikantar før utbetring av Rv. 13

Nye Veier, som er ansvarleg for oppgradering av Rv. 13 mellom Skare i Ullensvang og Sogndal, ber no om hjelp frå vegfarande i arbeidet. Vegstrekninga er tidvis både smal, skredutsett, og om sommaren har den mykje turisttrafikk. Dei vil mellom anna at vegfarande skal registrera reisetid i ein app, som dei igjen vil bruka for å finna ut kvar køane er, og kvar det er behov for tiltak.

Selskapet er allereie i gang med målingar på utvalde strekningar på vegen.