Ber om hjelp frå frivillige med båtar for å finne sakna mann

Den førarlause båten blei funnen ved Risasjøen utanfor Lindås i Alver kommune fredag kveld.

Etter å ha leita sidan i fredag kveld, ser ikkje Hovudredningssentralen noko realistisk håp om at mannen skal vere i live.

– Søket har halde på sidan klokka 20 i går kveld, vi har søkt gjennom området veldig godt. Vi hadde funne mannen om han hadde vore i området, seier redningsleiar ved Hovudredningssentralen, Jan Erik Skorpe.

Søket vil halde fram søndag ettermiddag søk etter antatt omkomen.

Ber om hjelp frå frivillige

Politiet i Nordhordland har no gått ut med oppmoding om å delta i søket med båt.

– Vi ber deg som har båt og moglegheit til å bidra til at dei pårørande får ei grav å gå til, skriv dei på si Facebookside.

Leiteaksjonen vil halde fram søndag føremiddag frå Risa kai.

– Dei pårørande er svært rørte og takksame for alle som har og kan bidra til å finne mannen, legg dei til.

Leiteaksjonen går føre seg i området kring Risasjøen nord for Lindås i Alver kommune.

Heldt på sidan fredag

Heilt til det vart mørkt søndag kveld leita både frivillige og store styrkar frå lufta, sjøen og på land etter mannen.

Politiet hadde då i fylgje avisa Nordhordland fått stadfesta frå Haukeland sjukehus at menneske kan overleve i terrenget over ein lengre periode. Redningstenesta hadde då eit håp om at mannen skulle ha kome seg i land.

Laurdag morgon vart det sett inn store styrker til søk i området. Redningshelikopter og båtar leita i farvatnet. Det gjorde også friviljuge og redningshundar.

Politiet er i kontakt med familien til den sakna mannen.

Gjorde funn av klede og redningsvest

– Me har funne ein del av kleda hans i vatnet, seier redningsleiar Johan Mannsåker i Hovedredningssentralen til NRK fredag kveld.

I den førarlause båten hadde leitemannskapet funne ein redningsvest. Vanlegvis er det to vestar i båten, har HRS fått opplyst. Også mobiltelefonen ligg att i båten.

Det vart sett i gong ein redningsaksjon umiddelbart fredag kveld. Foto: SANDOR DAHL / BERGEN FOTO OG MEDIA

Kronglete farvatn og mykje straum i sjøen har gjort leitearbeidet krevjande, trass i at vêret har vore bra.

– Me håpar han har hatt på seg redningsvest og har kome seg på land ein stad. Det er eit utfordrande område å søkja i, med holmar, skjær, og mykje straum, fortalde Mannsåker.

Gode søksforhold

Det var 20.13 at naudetatane fekk melding om ein førarlaus båt som køyrde i sirklar.

– Ein redningsaksjon vart sett i gong umiddelbart, seier operasjonsleiar Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt.

To helikopter og fleire redningsskøyter har deltatt i søket etter den sakna mannen natt til laurdag.

Laurdag var mannskap frå sjøforsvaret med båtressursar, båtar frå brannvesenet, Norske redningshundar og Røde Kors med på redningsaksjonen. Mange frivillige har også teke kontakt og bidreg i søket.

Redningshelikopter bidrog tidlegare i søket, ei periode har helikopteret ikkje vore tilgjengeleg, men skal no vere i sving att.

Det skal vere gode søksforhold på staden.

– Det prøvar vi å utnytte maksimalt, fortel Ommedal.