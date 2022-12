Ber om frifinnelse av SFO-ansatt

Forsvareren ber om full frifinnelse av den 28 år gamle SFO-ansatte mannen, som står tiltalt for seksuelle handlinger mot åtte barn på to skoler i Bergen. I retten har mannen innrømmet å ha tatt på barna, men han nekter straffskyld. Forsvarer Erik Johan Mjelde sa i sitt avslutningsinnlegg at det at mannen har tatt på barna, ikke har vært bevisste handlinger.