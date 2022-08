Ber om fire veker i varetekt etter vald

Ein mann i 20-åra blir onsdag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Han er sikta for vald mot ein jamaldrande kjenning i sentrumsområdet søndag. Det melder BT. Mannen er frå før tiltalt for fleire forhold med vald mot fornærma i sin omgangskrets. Politiadvokaten vil be om fire vekers varetektsfengsling.