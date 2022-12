Ber om fire veker fengsling

Politiet ber om fire veker i varetekt etter ein væpna aksjon i Hyllestad natt til fredag. Ein mann i 60-åra er sikta for brot på besøksforbod og forsøk på grov kroppsskade. Det var store politiressursar på adressa i samband med aksjonen. Ifølgje politiet vart det også nytta nasjonale beredskapsressursar. Forsvarar Ivar Blikra (biletet) seier til NRK at han ikkje vil kommentere saka. Politiet vil be om at saka går for lukka dører i retten i dag.