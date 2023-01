Ber om fire uker i varetekt

Politiet ber om at mannen i 30-årene, som er siktet for å ha startet brann i et hus i Bjørndalsbakken i Loddefjord natt til 13. januar, fengsles i fire uker. Mannen er siktet for fremkalling av fare for allmennheten, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen til NRK. Han er fortsatt ikke avhørt og det er uklart om han møter i retten.