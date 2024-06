Ber om fengsel i seks år etter machete-angrep mot politimann

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i seks år for ein mann i 30-åra som er tiltalt for drapsforsøk på ein politibetjent.

Det kom fram då aktor, statsadvokat Thale Thomseth, hadde sin prosedyre i Haugaland og Sunnhordland tingrett tysdag.

Det var i fjor at politimannen vart angripen med ein over 50 centimeter lang machete på ein kai i Sveio. Berre ei metallplate i politivesten hindra eit meir alvorleg utfall. Mannen sjølv nekta straffskuld for drapsforsøk, men beklaga for det politibetjenten vart utsett for.

Dom i saka er venta i slutten av juni.