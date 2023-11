Ber om fengsel i seks år

Påtalemakta krev fengsel i seks år for mannen som er tiltalt for drapsforsøk i Hyllestad i vinter. Politiet meiner mannen tømde bensin over bilen med tanke om å setje fyr på den medan kvinna sat inni bilen. Hendinga utløyste ein ni timar lang politiaksjon, med nær 30 politifolk involverte. Rettssaka mot mannen vart avslutta måndag.

Forvarar til mannen, Ivar Blikra, vil ikkje kommentere saka no.