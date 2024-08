Ber om fem års fengsel i 29 år gamal valdtektssak

Denne veka gjekk rettssaka der ein mann stod tiltala for ei valdtekt for 29 år sidan. Saka kan gå så lenge etter fordi den fornærma kvinna skal ha blitt påført betydeleg psykisk skade som følge av hendinga. Tiltalen hadde strafferamme på 21 år.

Aktor Kristine Herrebrøden la torsdag ned påstand om fem års fengsel, får NRK opplyst av Statsadvokatane i Hordaland. Dette skal vere ubetinga, ifølgje forsvarar Erik Johan Mjelde.

Forsvararen meiner mannen må bli frifunnen, mens den fornærma kvinna seier til NRK at ho har vanskeleg for å forstå at han kan bli frifunnen etter desse dagane i retten.

Dommen er venta i september.