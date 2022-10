Mannen i 30-årene er tiltalt for overgrep mot syv gutter.

Han var kontaktlæreren til flere av de fornærmede barna.

Aktor Celin Hauge Andersen ber om at tiltalte dømmes til fengsel i fem år og seks måneder.

Hun kalte handlingene læreren har begått for «kyniske og kalkulerte».

– Dette har eskalert over tid. Han har testet barnas grenser, sett hvem som var medgjørlig og «tillot» handlingene, sa Andersen under prosedyren i Hordaland tingrett.

Holdt igjen elev i klasserommet

En av guttene ble holdt igjen og utsatt for overgrep i klasserommet to ganger da de andre elevene hadde friminutt.

Handlingen faller inn under paragrafen om grov voldtekt av barn under 14 år.

I forkant dro læreren ned gardinene foran vinduene i rommet, som aktor mener viser at han planlagte overgrepet.

Gutten forklarte at det han ble utsatt for føltes «ekkelt ut».

– Han sa at meg og han skulle holde det mellom oss to, forklarte han.

Foreldrene hans gråt da forklaringen hans ble spilt av i retten.

Politiadvokat og aktor i saken, Celin Hauge Andersen, kaller handlingene som læreren har utsatt elvene sine for, for kalkulerte og kyniske. Hun ber om at han dømmes fem og et halvt års fengsel. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Befølte elver da de ba om hjelp

Læreren er også tiltalt for å ha befølt seks andre gutter flere steder på kroppen på naken hud. Guttene har forklart de ble befølt da de spurte om hjelp i klasserommet.

– Det skjer flere ganger og hver uke. Noen opplever dette annenhver dag, sier Hauge.

På et tidspunkt skal elevene ha konfrontert læreren, og spurt: «Hvorfor gjør du dette?»

– Tiltale sier ofte unnskyld, men fortsetter likevel, sier hun.

Han er samtidig tiltalt for overgrep mot en gutt som han var trener for. Gutten sluttet i idrettsklubben på grunn av overgrepene han ble utsatt for.

– En tragisk sak

Tiltalte erkjenner straffskyld.

– Dette er en tragisk sak som har berørt mange, sier tiltaltes forsvarer, advokat Einar Råen.

Under prosedyren trakk han frem at klienten hans har båret på en mørk, mørk hemmelighet over mange år.

Og at det har plaget ham.

Råen problematiserer samtidig at det mangler et hjelpetilbud for klienten i samfunnet.

Han understeker at tiltalte ikke fikk hjelp før han kom til Bergen fengsel.

Da læreren ble pågrepet i fjor, var han i besittelse av minst 2300 bilder og 12 videoer som seksualiserer barn.

Han har erkjent at han har lastet ned slikt materiale fra han var rundt tretten år, og fram til han ble pågrepet.

– Han har ikke oppbevart, delt eller diskutert slikt materiale med andre. Han har handlet alene, og det er det han skal dømmes for, sier Råen.

Tiltaltes forsvarer Einar Råen kaller saken for «tragisk». Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Forvirret og veldig skuffet

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik ber om at tiltalte dømmes til å betale 570.000 kroner i oppreisningserstatning til de fornærmede i saken.

Hun understreker alvoret i at barna risikerte å bli utsatt for seksuelle overgrep når de ba om hjelp.

– Han var en godt likt lærer. Flere uttrykte at det var veldig dumt at det akkurat var han som gjorde dette. Barna ble forvirret og veldig skuffet, sier Wallevik.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik ber om at læreren dømmes til å betale rundt 570.000 kroner til de fornærmede barna i saken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Fire overgrepssaker på ett år

På bare ett år har det vært minst fire overgrepssaker mot barn i skole eller barnehager i Bergen.

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett sier at det ikke er grunn til å tro at det er flere overgrepssaker i byen enn det er andre steder.

– Det gjør veldig vondt hver gang man får sånne saker opp. Samtidig er det mye bedre at de kommer frem enn at de får fortsette, sier han.

Deler av grunnen til at det er mange overgrepssaker i Bergen er at det er gode rutiner for å oppdage dem, mener han.

Vil heve kompetansen til alle ansatte

Nå skal kompetansen økes for alle ansatte på skolene i Bergen. Målet er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Kurset skal blant annet ta for seg hva de ansatte skal gjøre om de oppdager overgrep og pliktene de har til å melde fra.

Han understreker at det er vanskelig å forutse hvem som er potensielle overgripere.

– En svakhet med politiattesten at den bare ser bakover. Samtidig viser den bare tidligere lovbrudd i Norge. Ikke utlandet, sier han.

Han tror ikke flere voksne i klasserommet eller regler om at voksne ikke skal være alene med barn er et realistisk tiltak for å hindre overgrep.