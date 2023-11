Ber om at mora blir frifunnen i overgrepssak

– Eg meiner ho må frifinnast, subsidiært at ho blir sett på på mildast mogleg måte, sa forsvarar Astrid Aksnes i si prosedyre i Hordaland tingrett torsdag. Ho forsvarar mora som er ei av dei fire tiltalte i overgrepssaka som dei sist tre månadane har gått for Hordaland tingrett. Tysdag la aktor fram kva ho meiner er rett straff for dei tiltalte. Ho meiner mora bør få 18 år i fengsel.

Dei fire tiltalte er frå same nabolag i ein kommune i Hordaland. Kvinna i 40-åra som er kjend som «mora» er tiltalt for grove overgrep mot sin eigen son og si eiga dotter. Overgrepa skal ho ha gjort saman med mannen sin og den eldste sonen sin, ifølgje tiltalen. I tillegg til dei tre er også ein mannleg nabo tiltalt i saka. Alle barna var under ti år gamle då overgrepa mot dei starta.