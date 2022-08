Ber om 2 milliardar meir til rassikring

Med klimaendringane har Sunnfjord blitt ein farlegare stad å ferdast på hausten og om vinteren. No ber Sunnfjord-ordførar Jenny Følling om 2 milliardar meir til rassikring av fylkesvegane i Sunnfjord for å handtere problemet. Ho seier til Firda at situasjonen er alvorleg, og vil torsdag legge fram bodskapen under Arendalsveka.