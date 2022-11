Ber om 120 dager ubetinget fengsel for dronetiltalt russer

Aktor Marit Formo ber om 120 dager i fengsel for den dronetiltalte russeren. Mannen er tiltalt for ulovlig flyging av drone flere stedet på Vestlandet. Aktor mener det var tiltales ansvar å sette seg inn i regelverket om at russere ikke har lov å fly drone i Norge.

Russeren nekter straffskyld, og sier at han ikke fant informasjonen om sanksjonsloven da han søkte på nettet i forkant. Rettssaken går denne uka i Hordaland tingrett.