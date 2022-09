Ber Nav evaluere seg sjølv

Statsforvaltaren i Vestland ber Nav evaluere sitt eige arbeid, i saka der ein gut (7) vart funnen med store skader i ein leilegheit i Bergen. Gutens far er sikta for grov mishandling og sit fengsla. Sjuåringen kom til Noreg i slutten av juni, medan faren har budd her i fleire år.

Statsforvaltaren har allereie opna tilsyn mot barnevernet i saka. No ber dei også om svar frå Nav.

– Vi har informasjon om at Nav har hatt kontakt med familien, men vi er ikkje kjende med omfanget av denne kontakten. På grunn av alvoret i saka, vil vi be om at Nav evaluerer sitt arbeid med saka og melder tilbake til oss, skriv seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen i ei pressemelding.