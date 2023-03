Ber Mattilsynet endre vedtak om geiter

Utval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke ber Mattilsynet omgjere vedtaket om nedskyting av geiteflokken på Kvist i Høyanger.

I ein samrøystes uttale påpeikar utvalet at geitene har ein lokal kulturverdi og at dei tilhøyrer ein bevaringsverdig husdyrrase. Utvalsleiar Stian Davies (Ap) seier det er ønskeleg at rasen veks, både i tal på dyr og besetningar.