Ber folk i Balestrand om å koke vatnet

Sogndal kommune tilrår å koke vatn til drikke og matlaging for dei som høyrer til øvre trykksone i Balestrand. Det var i samband med rutinemessig prøvetaking av drikkevatnet i Balestrand at det vart gjort funn som tyder på ei ytre forureining, opplyser Sogndal kommune. Kommunen tilrår difor at innbyggjarane her kokar drikkevatnet til anlegget er friskmeldt.