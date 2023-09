Bellona kritisk til overskridelser

Naturvernorganisasjonen Bellona reagerer kraftig på den varslede milliardsprekken på Johan Castberg.

Produksjonsskipet, som gjøres ferdig ved Aker Solutions på Stord, blir 13 milliarder kroner dyrere enn først antatt.

– Omfattende designfeil, sveisefeil og ledelsesproblemer hos Equinor blir tragisk nok dyrt for skattebetalerne, som igjen må ta støyten for selskapets alvorlige feil. Vi begynner å se konturene av katastrofeskipet Johan Castberg for alvor nå, sier seniorrådgiver og teamleder i Bellona, Eivind Berstad.

Planen om å starte produksjon på feltet fra slutten av 2024 står fast, opplyser Equinor.