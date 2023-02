Bekymret for kraftig økning av enslige asylbarn

Fagleder i UDI, Gro Anna Persheim, skriver følgende i en epost til NRK:

Mottakene er døgnbemannet og det stilles krav til at minst fire årsverk skal være besatt av personer med formell barnefaglig kompetanse. De ansatte blir fulgt opp av UDI i det daglige samt at de får opplæring og veiledning fra både driftsoperatør og UDI. UDI i samarbeid med RVTS Sør, gir opplæring i traumebevisst og relasjonsbasert omsorgsarbeid til alle ansatte på mottak for enslige mindreårige.

Det er også utarbeidet en egen veileder om dette som er tilgjengelig for alle ansatte. UDI gjennomfører to kontroller av mottakene årlig, en omsorgskontroll og en administrativ kontroll. Under omsorgskontrollen har UDI samtale med flere beboere.

Barna kan til enhver tid varsle om uheldige forhold ved mottaket, enten direkte til UDI eller via sin representant. I tillegg er det etablert en uavhengig tilsynsordning i regi av statsforvalter om omsorgen for enslige mindreårige i asylmottak. Statsforvalter fører tilsyn med om hvorvidt omsorgen er i tråd med forskrift om omsorgen for enslige mindreårige i asylmottak.

UDI stiller en rekke krav til drift til mottak for enslige mindreårige. Vi stiller blant annet krav om at det lages individuelle planer for hvert barn og at hvert barn skal ha en særkontakt. Ansatte i mottak plikter å følge opp barn som har bekymringer, spørsmål og om de er syke. Mottaksansatte og barnets representant følger blant annet opp kontakt med skole og fritidsaktiviteter.

Trygghet og sikkerhet har høyest prioritet og alle mottak for enslige mindreårige har adgangskontroll. Det vises likevel til at det er frivillig å bo i mottak. UDI krever at mottakene gjennomfører Dialoggrupper om vold. Dette er et tiltak utviklet av Alternativ til vold.

Det er videre utarbeidet en rekke konkrete rutiner og veiledningsmateriell som beskriver hvordan de ansatte i mottak skal håndtere ulike situasjoner som mistanke om menneskehandel, overgrep, forsvinninger etc.