Bekrefter funn av Christer Flem

Politiet bekrefter at levningene som ble funnet i Haukåsen onsdag 3. juni var den savnede Christer Fretheim Flem. Det er ingen holdepunkter for at dødsfallet skyldes en straffbar handling, skriver politiet i en pressemelding. Saken vil derfor bli avsluttet.