Bekrefter anke av frifinnelse av 26-åring

– Vi kommer til å anke frifinnelsen, skriver statsadvokat Benedicte Hordnes til NRK.

Tidligere tirsdag sa hun at det var høyst sannsynlig at statsadvokaten anker frifinnelsen av 26-åringen.

Han var tiltalt for en gruppevoldtekt i Bergen i januar 2021, sammen med to andre. De to andre ble dømt, men 26-åringen ble frifunnet.

De to andre ble straffet med fem års fengsel for gruppevoldtekten, i tråd med aktor Hordnes sin påstand. De to mennene anket sine dommer på stedet.