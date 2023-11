Beist som går fritt rundt gjer naboane livredde

30 skotske høglandsfe har ført til bitter strid på Husevågøy i Nordfjord.

50 personar med tilknyting til øya har skrive under på eit brev der dei protesterer mot at dyra går fritt rundt.

Medan gardbrukaren hevdar han blir mobba og trakassert av naboane fordi han har dyr.

Begge partar har vore i kontakt med politiet, men politiet meiner Forliksrådet er ein betre stad å avgjere striden.

– Dei kan drepe deg på eit blunk

Eit par steinkast frå gardsbruket har fleire naboar samla seg i eit hus.

– Dyra er store og tunge og dei kan drepe deg på eit blunk, seier Tore Ødelien.

Kona Karin Nordvik fortel at det har budd folk på øya sidan steinalderen, men at dei ikkje føler seg trygge lenger.

– Dei store dyra skaper redsel og mistrivsel. Vi må snakke saman, men eg trur vi må ha hjelp av ein tredjepart, seier ho.

Ekteparet har gjerde rundt eigedomen sin, men det har ikkje alle.

– Bør ikkje alle gjerde inn eigedomane sine?

– Det må dei gjerne gjere. Men det løyser berre delar av problemet. Dyra vil likevel ha tilgang til bygdevegen og det blir like farleg å ferdast der, seier Ødelien.

Ekteparet Tore Ødelien og Karin Nordvik fryktar at dei store dyra skal ta liv før saka blir løyst. Foto: Martin Værum Anda / NRK

Debatten om beite- og gjerdespørsmål har dei siste 40–50 åra vorte meir tilspissa.

Viktige årsaker er færre gardsbruk med husdyr, meir hyttebygging og fleire tidlegare gardsbruk som har vorte hytter.

– Dermed er nok skilnaden i folk sine interesser, opplevingar og syn på beiting, husdyr og gjerde, mykje større enn då lovverket vart laga i 1961, seier jordskiftedommar Annlaug H. Kjelstad ved Sogn og Fjordane Jordskifterett.

Fakta om gjerde- og beitespørsmål Ekspander/minimer faktaboks Lov om grannegjerde (grannegjerdelova): Du kan alltid koste og sette opp gjerde sjølv i grensa på eigedommen din, så lenge ikkje t.d. reguleringsplan seier at du ikkje kan gjerde. Elles skal ikkje gjerde vere til skade eller ulempe for naboar, andre folk eller husdyr. Når eigedommane har nytte av gjerde, kan ein krevje gjerdehald av granne, så sant ikkje kostnadane er større enn nytten. Gjerdeskjønn vert avgjort i jordskifteretten. Lova gjeld berre når anna ikkje er avtala eller rettsleg avgjort tidlegare. Lova gjeld ikkje gjerdehald mot offentleg veg. Lov om ymse beitespørsmål (beitelova): Lova slår fast dyreeigaren si tilsynsplikt, men ikkje ei plikt til å kontinuerleg gjete dyra sine. Sentrale spørsmål er ofte kvar har dyra rett til å beite? Kva er grunnen til at dyra kjem inn på annan sin grunn? Kva skade har oppstått og økonomisk tap? Skadeskjønn blir avgjort i jordskifteretten. Jordskifteretten kan avgjere sak om kven som har beiterett kvar og kven som har gjerdeplikt kvar. Jordskifteretten kan også fastsetje sams tiltak med å sette opp gjerde og lage reglar for beiting i eit område. (Kjelde: Sogn og Fjordane Jordskifterett.)

Rekk ikkje ferja

Ødelien fortel at dei ofte blir forseinka fordi dyreflokken ligg på vegen.

– Mange rekk ikkje ferja, og neste ferje går ikkje før om fleire timar.

Ein annan nabo fortel om episodar der dyra har vorte skremde av hundar, og heile flokken har kome i full fart langs bygdevegen.

– Det er fatalt dersom ei mor med barnevogn kom gåande, seier naboen.

Naboane på Husevågøy samle seg til møte for å diskutere kva dei skal gjere for å løyse konflikten med gardbrukaren på øya. Dei konkluderte med at dei treng hjelp av tredjepart. Foto: Martin Værum Anda / NRK

Avviser kritikken

Eigarane av dyra, Gjert Kåre Solheim fortel om dyr som er rolege og snille, men som blir skremde av naboane.

Han fortel også om dyr som har vorte påkøyrde av bil med vilje, dyr som det blir kasta stein på og dyr som blir jaga i vill fart.

– Dei vil ikkje at vi skal ha dyr og gjer det dei kan for å få dei vekk, seier han.

– Men dyra er store og har store horn. Forstår du at folk kan bli redde?

– Ja, det forstår eg. Men om du behandlar dyra rett, er det ikkje fare for å bli skada. Vi kan ikkje ta ansvar for at folk ikkje er vande med dyr, seier Solheim.

Han peikar på at problemet ville vore løyst dersom naboane hadde sett opp gjerde.

– Eg har tilbydd å setje opp gjerde av eigne midlar, men mange av naboane vil ikkje ha det, seier han.

Gardbrukar Gjert Kåre Solheim seier naboane gjer det dei kan for at han skal kvitte seg med storfea sine. Men han lovar at dei ikkje skal greie å nå målet sitt. Foto: Martin Værum Anda / NRK

Han vil ikkje avhorne dyra.

– Horna er ein reiskap dei må ha for å klø seg, som dei grev opp mat i snøen med og som blir brukt til innbyrdes hierarki, seier han.

Solheim fortel om ufine meldingar og tilrop frå hyttefolket.

– Vi blir mobba og trakasserte, seier han.

Meiner striden må løysast av jordskifteretten

Naboane avviser alle skuldingar om mobbing. Dei avviser også at dei skal ha plaga dyra.

Tone Husevåg er leiar i Husevåg grendelag og bur i ei anna bygd på øya.

Tidlegare tok ho ofte ein joggetur til ferjekaia, men det tør ho ikkje lenger.

– Det er bra for naturen å ha dyr på øya. Problemet er at dei er store med store horn og at dei går fritt rundt, seier ho.

Dyra går fritt rundt og held seg mykje på bygdevegen. Foto: NRK

Plansjef i Kinn kommune, Leni Liseter, seier det er sterkt beklageleg at konfliktnivået har vorte så høgt.

– Situasjonen er ikkje god og vi jobbar med ulike løysingar, seier ho.

Kommunen er mellom anna i dialog med bonden om å kjøpe inn Nofance. Det er eit utstyr som gjev dyra elektrisk støyt dersom dei går utanom ein definert område.

Men pandemien har skapt lang leveringstid og det er uvisst når utstyret kan vere på plass.

Liseter oppmodar partane til å få striden avgjort i Jordskifteretten. På den måten vil dei kunne få avklart kven som har ansvar for å setje opp gjerde og kor det skal stå.

– Ikkje noko ville vore betre enn at vi får løyst striden og at vi slepp å gå rundt og frykte dyra, seier Karin Nordvik.