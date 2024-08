Beist på 300 kilo brasa rett inn i oppdrettsanlegg

Eit oppdrettsanlegg ved Gnarnesvika utanfor Florø måtte trykke på den store raude knappen da ein ubeden gjest på 2,79 meter trengde seg inn i laksemerden.

Den nesten tre meter lange innbrotstjuven blei oppdaga etter kort tid, og blei taua inn på det femte kastet med eit nett.

Det var før han rakk å gjere større skade.

– Eg blei ganske stressa, seier Elin Tveit Sveen, som er dagleg leiar i Marø Havbruk på Svanøy i Kinn kommune.

Det ho var mest redd for var at laks skulle rømme ut gjennom holet i merden.

– Kan gå rett gjennom notveggen

Heldigvis svømmer laksen helst i overflata og ikkje på 17 meters djup, der holet var.

I tråd med prosedyrane blei garn likevel sett ut. Desse viste ingen «gjenfangst» av laks – berre andre fiskesortar.

Sveen har ein teori om korleis makrellstørja kom seg inn.

– Med snute som ein pilspiss og ein fart på 70 km/t kan eg skjønne at han kan gå rett gjennom notveggen.

Fiskeridirektoratet blei kontakta med éin gong. Dei gav fellingsløyve til å drepe makrellstørja.

Kort om makrellstørje Latinsk namn: Thunnus thynnus

Familie: Scombridae (makrellfamilien) Makrellstørje er den største tunfiskarten og ein av dei største beinfiskane i verda. Den er mest vanleg i Nord-Atlanteren og Middelhavet. Ryggen er blåsvart, sidene skin som perlemor og buken er kvit. Makrellstørja er mest kjent som ein delikatesse, spesielt til bruk for sushi og sashimi. Fisken har difor stor økonomisk betyding i område den er å finne. Kjelde: Havforskningsinstituttet

– Vi trykte vi på den store raude knappen, seier Elin Tveit Sveen. Foto: NRK

Markant auke i kor ofte makrellstørjer tek seg inn

Ei oversikt laga av Fiskeridirektoratet frå desember 2023 viser at det har vore ei markant auke i kor ofte makrellstørjer tek seg inn i oppdrettsanlegg.

På ti år har det auka frå null til åtte.

Sveen seier hendinga demonstrer kor viktig det er å ha kompetente fagfolk som kan plukke opp endringar i åtferda til laksen.

Innbrotet vart oppdaga fordi laksen viste teikn på å vere stressa.

Ho presiserer at ho er glad for at bestanden av makrellstørje aukar, men at dette også kan vere utfordrande for lakseoppdrettsnæringa.

Sikkert er det at festmaten er sikra.

– No blir det 110 porsjonar med makrellstørje på julebordet!

Foto: Marø Havbruk