Begge de to siktede etter masseslagsmålet er løslatt

De to unge mennene på 19 og 21 som ble pågrepet etter masseslagsmålet i Bergen sentrum er løslatt etter avhør fredag, opplyser politistasjonssjef i Bergen sentrum Lars Morten Lothe.



Begge to er fremdeles siktet for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse, men ingen av dem erkjenner straffskyld.



De erkjenner imidlertid å ha vært på stedet.