Bedt om å ta sitt eget liv etter politi-kritikk

– Jeg er glad for at jeg snakket ut og at det nå skjer noe. Jeg føler meg hørt. Samtidig har det kommet mye stygt, spesielt i lokalmiljøet, sier Tia Dilara Lona Altinpinar (15) fra Osterøy.

Ble bedt om å hoppe fra bro

Tirsdag stilte hun og moren opp til intervju både med NRK og VG om et politibesøk på Osterøy ungdomsskule forrige fredag. 15-åringen reagerte sterkt på at politiet stilte med pistol synlig i beltet.

Hun reagerte også på innholdet i presentasjonen, som viste før- og etter-bilder av rusofre. Ifølge VG var innholdet og samlet sammen av politibetjenten selv. På et av lysbildene figurerte også logoen til organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

PISTOL FORAN TIENDEKLASSE: Dette bildet viser politikvinnen stående bevæpnet foran tiendeklassen på Osterøy ungdomsskule fredag i forrige uke. Politibetjenten skal i etterkant ha opplyst til rektor at våpenet ikke var ladd. Foto: Tia Dilara Lona Altinpinar

Kort tid etter medieoppslagene begynte tenåringen å få en rekke ubehagelige meldinger og kommentarer i sosiale medier.

På TikTok kom de to verste - direkte oppfordringer om at Tia skal ta sitt eget liv.

Den ene lød: «Ta 200 bussen til kvist og hoppp takk». Kvisti er stedet på Osterøy-siden av Osterøybrua, som forbinder øyen med Arna og Bergen.

«KYSGAY» står det i den andre meldingen. «KYS» er et akronym for «kill yourself».

– Bygdedyret reiser seg

– Folk er så stygge. Jeg forstår det ikke. Det er kjempevondt og vanskelig å se på for en mor. Heldigvis angrer hun ikke på at hun stod fram, sier 15-åringens mor, Elin Hege Lona.

Hun er SV-politiker og sitter i kommunestyret på Osterøy. Moren har også fått en rekke negative tilbakemeldinger etter at artiklene om politibesøket ble publisert.

– En del kommer fra mine politiske motstandere, men aller mest virker det å være bygdedyret som reiser seg. Det virker som hele Osterøy føler seg angrepet, sier Lona.

REAGERER: 15 år gamle Tia Dilara Lona Altipinar (t.h.) og moren Elin Hege Lona syns begge det var unødvendig av politikvinnen å stille med våpen under skolebesøket i forrige uke. Foto: Valentina Baisotti / NRK Hordaland

Tia selv sier de stygge meldingene for det meste preller av.

– Folk sier vi har ytringsfrihet, helt til noen er uenige med dem. Det er ganske barnslig at de kommer med slikt og ikke har noen saklige argumenter å komme med, sier 15-åringen, som sier hun har en anelse om hvem som står bak de verste TikTok-meldingene.

– Jeg vurderer sterkt å anmelde saken, sier hun.

Ordfører: – Slik skal vi ikke ha det

Ordføreren på Osterøy, Lars Fjeldstad (Sp), gikk onsdag ut i lokalavisen Bygdanytt og tok politiet i forsvar.

Han reagerer sterkt på hetsen Tia har opplevd etter at hun fortalte historien i pressen.

– Det er helt forferdelig! Jeg lever godt med man er uenige om ting, men ingen fortjener å få denne type meldinger. Folk må holde opp med hets og trusler. Slik skal vi ikke ha det, sier Fjeldstad til NRK fredag.

Han presiserer at han fortsatt ikke mener det er grunn til å kritisere politiet, selv om driftsenhetsleder for Hordaland i Vest politidistrikt, Jan Ludvik Fosse, tok selvkritikk på politiets vegne og sa at politiet normalt skal legge fra seg våpenet før de går inn på en skole.

– Når politiet har generell bevæpning, syns jeg det er naturlig at de også bærer våpen når de er på skolebesøk, sier ordføreren.

STØTTER POLITIET: Ordføreren på Osterøy, Lars Fjeldstad (Sp), mener politiet ikke har noen grunn til å beklage at de tok våpen med seg inn på skolen. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Trussel mot demokratiet

MDG-politiker Pauline Tomren (20), selv fra Osterøy, er også forferdet over hatmeldingene 15-åringen har fått de siste dagene.

– Jeg vet selv hvor ekkelt det kan være. Selv fikk jeg indirekte drapstrusler etter et leserinnlegg om mijø. Sånn skal det ikke være å ytre seg i offentligheten. Jeg håper hun anmelder det, sier Tomren.

Hun berømmer 15-åringen for motet og håper ubehagelighetene ikke skremmer henne eller andre fra å si meningene sine høyt i den offentlige debatten.

– Slike ting kan gjøre det skummelt for folk å si fra om det de opplever som maktovergrep. På den måten blir det også en trussel mot demokratiet, sier Tomren.