Bedrift brann opp i Kaupanger -politiet legg vekk saka

Politiet har bestemt seg for å legge vekk saka om treverkstaden Timbla, som brann opp på Kaupanger 15. februar. Politioverbetjent Erik Skjerdal seier til NRK at saka er lagt vekk på grunn av bevisets stilling. Produksjonslokale til Timbla blei totalskadd og alt at produksjonsutstyr og materiale gjekk tapt.