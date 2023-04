Bedrageritiltalt lege fråteken autorisasjonen

Ein fastlege i Bergen har blitt fråteken autorisasjonen. Vedkomande skal over tid ha vist gjennomgåande fagleg svikt og manglande evne til endringar, melder BA. Det er Statens helsetilsyn som har gjort vedtaket.

Tidlegare i år tok Vest politidistrikt ut tiltale mot den same legen for Helfo-svindel. Han skal ha sendt inn nær tusen refusjonskrav han ikkje hadde rett på. Parallelt med etterforskinga har Statens helsetilsyn ført tilsyn med legen. Dei har bestemt at legen ikkje lenger kan arbeida som lege eller kalla seg spesialist i allmennmedisin, skriv BA.