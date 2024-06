Beckham og co. fekk 11 laks på omstridd fisketur

Fotballikonet David Beckham og resten fiskarlaget hadde hellet med seg da dei prøvde fiskelykka i Lærdalselva, som eigentleg er stengd for fiske.

NRK er kjent med at totalt 11 laks blei trekte på land.

I eit brev til statsforvaltaren skriv Lærdal elveeigarlag – som sel «rettane» – at inntektene frå «stamfisk-salet» er 1,4 millionar kroner.

Det gir ein «snittpris» på 127.000 kroner per laks, og i tråd med den 200 år gamle tradisjonen der representantar for den britiske adelen legg igjen pengar i norske vestlandsbygder.

To av «Beckham-fiskane» er leverte til Villakssenteret der dei svømmer omkring på utstilling.

Medan dei resterande ni er tatt i vare på i anlegget til det lokale elveeigarlaget.

– Det er klekkeriet på Ljøsne som tar hand om fisken, seier Audun Mo, ordførar i Lærdal kommune. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Fekk sjokk da statsforvaltaren sa nei

Hos klekkeriet skal laksen «mjølkast» og strykast etter alle forskrifter, og slik gi liv til ny yngel som i sin tur blir sett tilbake i elva.

Denne praksisen er kjent som «stamfiske», og har vore praktisert i Lærdalselva sidan begynninga av 1900-talet.

Kva er stamfisk? Ekspander/minimer faktaboks Stamfisk er fisken som blir brukt til kunstig formering.

Den blir gjerne fanga før han er gytemoden og blir oppbevart i gjennomstrøymande vatn eller eigne basseng og/eller anlegg.

Når stamfisken er kjønnsmoden og gyteklar, skal han strykast.

Stryking vil seie at rogn og mjølke blir henta frå dei gyteklare fiskane og blir blanda slik at eggene blir befrukta.

Ein holaks har omtrent 500 egg. Kjelde: labora.no

For det lokalet elveeigarlaget var det derfor «eit sjokk» da statsforvaltaren i Vestland i mai sette ned foten for verksemda – med tilvising til at nytteverdien var tvilsam.

Norske Lakseelver: – Eit tiltak som er på veg ut Ekspander/minimer faktaboks Pål Mugaas, kommunikasjonsansvarlig Norske Lakseelver – Forsking har vist at stamfisk kan risikere å gi enkelte genetiske variantar internt i populasjonen i elva for store fortinn, og dermed redusere den naturlege breidda i bestanden. – Kvar elv har i utgangspunktet sin eigen bestand. Derfor er dette eit tiltak som er på veg ut som verkemiddel. Det har tidlegare ofte blitt innført i samband med vasskraftutbyggingar som kompenserande tiltak, og for elvar som har vore smitta av lakseparasitten.

Eit par veker seinare snudde statsforvaltaren og tillét stamfiske likevel – like før David Beckham kom på besøk.

Snuoperasjonen er omstridd ettersom statsforvaltar Liv Signe Navarsete er gift med ein av elveeigarane.

Torsdag ettermiddag fekk saka ei ny omdreiing då Statsforvaltar i Rogaland, Bent Høie, sa at Navarsete var inhabil.

I eit brev skriv statsforvaltaren i Rogaland at vedtaket i Vestland er ugyldig.

Advokatfirmaet Bahr, som representerar elveeigarane, har fått ei veke på seg på å svare på vedtaket.

– Vi har også utsett iverksetting av vedtaket, som betyr at all eventuell fiske i elva må stoppe omgåande, seier Marit Bendixen i Statsforvaltaren i Rogaland til NRK.

Konklusjonen er i tråd med det assisterande statsforvaltar i Vestland, Gunnar Ove Hæreid skrev i eit brev til regjeringa 4. juni:

«Etter ei samla vurdering har vi kome til at mannen hennar si tilknyting til Lærdalselvi, elveeigarlaget og stiftinga, gjer at det ligg føre særlege omstende som fører til at Navarsete er ugild i saka, jf. forvaltningslova § 6 andre ledd.»

NRK har vore i kontakt med fleire ekspertar på forvaltningsrett som har spørsmål til framgangsmåten (sjå under).

Eskil Wie Furunes Eivind Smith, ekspert på forvaltningsrett – Alt i alt er det god grunn til å få habilitetsspørsmålet vurdert. Men at elveeigarlaget er ei stifting reduserer den økonomiske koplinga mellom ektefellen (og eventuelt statsforvaltaren) og den økonomiske verdien av løyvet.

Ann Kristin Lindaas Sigrid Stokstad, ekspert på forvaltningsrett - Eg synest det verkar fornuftig at Navarsetes habilitet blir vurdert i denne saka gitt at ektefellen er grunneigar i elva.

Åge Algerøy Jan Fridthjof Bernt, ekspert på forvaltningsrett - Eg synest det ser ut som statsforvaltaren kan vere inhabil her, men her er det klart nok rommeleg plass for tvil.

NTB Jan Fougner, ekspert på forvaltningsrett - Offisielt har eg inga meining om denne saka.



– Synd at det blir fokus på om vedtaket er treft på rett måte

I eit brev til Bent Høie skriv Lærdal elveeigarlag at det er «synd at det nå blir fokus på om vedtaket er treft på rett måte, i staden for at det blir gitt klapp på skuldra for at (Navarsete) til slutt gjorde eit rett vedtak, i tide».

Til Bergens Tidende har Navarsete forklart at det opphavlege vedtaket bygde på «ein uferdig forskingsrapport» om stamfiske.

«Stort å få vera kokk for David Beckham under hans noregsbesøk», skriv Joar Søhoel på Instagram. Foto: Skjermdump/Instagram

Nina-rapporten er i dag på bordet til Miljødirektoratet og inneheld konklusjonar og oppfordringar som trekker i ulike retningar.

På den eine sida slår ho fast at «landsyngelen» ikkje kan måle seg med den som blir unnfanga på naturleg vis – i elvane.

– På den andre sida foreslår han å auke taket for uttak av stamlaks, seier advokat Rune Svoren, som representerer Lærdal elveeigarlag.

I dag seier retningslinjene at det kan takast ut «inntil 30» laks i Lærdalselva.

NINA-forskar Sten Karlsson har vore prosjektleiar for rapporten.

– Planen er å sende ut ein endeleg versjon av rapporten til oppdragsgivar i løpet av dei næraste dagane, seier han til NRK.

– Ei alvorleg påminning om dramatiske endringar

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen møtte lokale aktørar i Stjørdal torsdag formiddag.

I Stjørdalvassdraget har Miljødirektoratet bestemt å avvikle alle klekkeri. Grunngivinga er at stamfiske og klekkeridrift reduserer den genetiske variasjonen i elva.

– Dei tala vi nå ser for villaksen er ei alvorleg påminning om dei dramatiske endringane som allereie har skjedd og fortset å skje i våre eigne havområde.

Førre veike stengde Miljødirektoratet laksefisket i 33 elvar. Bakgrunnen er rapportar om svært lite laks så langt i år.

Statsråden la til:

– Dersom denne trenden fortset, kan dette bli den svakaste laksesesongen som nokosinne er registrert i Noreg.