Båttjuvar vart oppdaga - stakk frå staden

Klokka 17.35 fekk politiet melding om at ein mann og ei kvinne var tatt på fersken idet dei prøvde å stele ein båt som låg fortøyd sør for Straume i Øygarden. Dei to forsvann frå staden. Politipatrulje og hundepatrulje har søkt etter dei mistenkte utan resultat.